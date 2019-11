Erick Jacquin agradece polícia após prisão de babá por furto

Erick Jacquin ao lado de delegados que o auxiliaram em caso de furto cometido por sua babá. Foto: Instagram / @erickjacquin

Erick Jacquin, jurado do MasterChef Brasil e apresentador do Pesadelo na Cozinha, da Band, agradeceu à Polícia Civil do Estado de São Paulo após a prisão de uma mulher que trabalhava como babá de seus filhos em sua casa, realizada no último domingo, 3.

"Obrigado pelo trabalho eficiente da polícia no caso da suposta babá que cuidava dos nossos bebês", escreveu Jacquin em seu Instagram nesta segunda-feira, 4.

De acordo com informações da Polícia Civil, a babá utilizava o nome de uma irmã para acobertar seus antecedentes criminais, e em seu celular, foram encontradas fotos da casa de Erick Jacquin e sua esposa, Rosângela, além de pertences do casal, como um relógio e uma bolsa de luxo.

A mulher confessou que vendeu o relógio furtado na última sexta-feira, 1º, para um receptador de 65 anos que foi preso no centro de São Paulo. No imóvel do homem, foram localizados mais de 40 relógios de luxo, entre eles, o de Jacquin.

A prisão foi feita por policiais civis do 78º Distrito Policial, localizado no Jardins, por furto e por uso de documento falso.

A polícia chegou à babá após o delegado responsável ter recebido informações privilegiadas a respeito de uma funcionária que vinha cometendo furtos nas regiões do Jardins e Higienópolis.

Não é a primeira vez que Erick Jacquin é vítima de um crime no Brasil. O cozinheiro também já falou publicamente sobre o fato de ter sofrido um sequestro (clique aqui para relembrar).