Eri Johnson conta que recusou BBB20 para ir em cruzeiro de Roberto Carlos

Eri Johnson recusou convite para participar do BBB20 Foto: Reprodução Youtube/ RedeTV

Na quinta-feira, 3, Eri Johnson, 58, revelou o motivo pelo qual se recusou a participar da última edição do Big Brother Brasil, que teve metade do elenco composto por artistas, exibido entre janeiro e abril deste ano.

O ator, que é fã de Roberto Carlos, disse que não deixaria de ir ao cruzeiro marítimo do cantor, que aconteceu no mesmo período do confinamento dos participantes do reality show.

"Falei que não ia por vários motivos. Nada contra o programa, acho que o artista não pode falar não para o que é um grande sucesso, mas como eu entraria num confinamento em janeiro sendo que em fevereiro teria o projeto Emoções?”, disse ao programa Sensacional, da RedeTV.

Eri também revelou que, antes de descobrir sua vocação, no início da sua carreira profissional, ele preferia jogar futebol e por pouco não deixou a vida das novelas de lado para se dedicar ao esporte.

"Quando cheguei para fazer figuração, lá no começo, me encantei com essa ideia de viver várias personalidades e contar várias histórias. O mundo da arte tomou conta de mim de uma maneira muito forte."

Atualmente, Eri Johnson está no ar na TV Globo com o personagem Gigante, na reprise de Fina Estampa.