Erasmo Carlos segue com apresentações após cair de palco em show

Erasmo Carlos Foto: Wilton Júnior / Estadão

O cantor Erasmo Carlos sofreu um acidente ao cair do palco durante um show na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais, na última sexta-feira, 9.

Em suas redes sociais, Erasmo tranquilizou os fãs afirmando estar "muito bem", apesar de ter sofrido uma "pequena fissura" no pé. e ainda fez uma brincadeira sobre a queda, fazendo alusão ao recurso de tecnologia na arbitragem utilizado no futebol.

"Vou pedir o VAR! Foi pênalti! Ontem sofri um acidente caindo do palco em Ipatinga, onde realizava mais um show da turnê Amor É Isso. Sofri uma pequena fissura no osso calcâneo, mas estou muito bem", escreveu Erasmo Carlos.

O cantor ainda prosseguiu com sua agenda de shows nos dias seguintes, realizando as apresentações sentado em uma cadeira. "Tenho que manter a minha fama de mau", brincou.

Após o show em Belo Horizonte, realizado no último sábado, 10, afirmou: "Mesmo com o pé imobilizado, 'dancei' com a galera em todas as músicas! Amor é isso...".

No último domingo, 11, fez uma postagem sobre sua apresentação em Juiz de Fora: "Fechando com casa cheia mais uma vez esta turnê por Minas Gerais".

Confira abaixo o momento da queda de Erasmo Carlos no show em Ipatinga, e as outras postagens feitas pelo cantor em suas redes sociais: