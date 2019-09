‘Éramos Seis’: Caco Ciocler será João Aranha em novela da Globo

João Aranha, personagem de Caco Ciocler em 'Éramos Seis', é herdeiro de uma rica família para a qual Shirley (Bárbara Reis) trabalhava em Salvador. Os dois se apaixonaram no passado, e o relacionamento rendeu uma gravidez a Shirley. A mãe de João, porém era preconceituosa e não aceitava o casal pelo fato de Shirley ser negra, impedindo o contato entre os dois. Foto: Raquel Cunha / Globo / 'Éramos Seis' / Divulgação

Órfãos da Terra está nos últimos capítulos e a Globo já anunciou a novela Éramos Seis como substituta. A adaptação da versão original, lançada em 1994 com 180 episódios no SBT, irá ao ar ainda neste mês de setembro e contará com Caco Ciocler no papel de João Aranha.

O personagem é herdeiro de uma rica família para a qual Shirley (Bárbara Reis) trabalhava em Salvador. Os dois se apaixonaram no passado, e o relacionamento resultou na gravidez da mulher.

A mãe de João, porém, era preconceituosa e não aceitava o casal pelo fato de Shirley ser negra, impedindo o contato entre os dois por meio de uma armação que interrompeu a história de amor. Anos depois, quando a mãe está para morrer, o homem descobre a mentira que o afastou da amada e resolve procurá-la em São Paulo.

"É uma história bonita. Você vai entendendo aos poucos. Não compreende logo de cara. O João é muito poderoso, rico e mimado", disse Ciocler em entrevista ao G1.

