'Era para estar milionária se eu não fosse uma mulher negra', diz Cris Vianna

Ao compartilhar uma fotografia sua na rede social, a atriz Taís Araújo foi atacada com comentários racistas em série, como "Te pago com banana", "Me empresta seu cabelo para lavar louça", "Pode ser mais clara?", "Como pode alguém achar bonito esse cabelo de Bombril?", "Com esse cabelo dá pra lavar a Globo inteira" e "Não sabia que no zoológico tinha câmera". Mais de cem pessoas curtiram os insultos.



Foto: Globo/Mauricio Fidalgo