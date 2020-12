Equipe do ‘Encontro’ faz homenagem para Fátima Bernardes

Equipe do 'Encontro com Fátima Bernardes' fez homenagem para apresentadora com cartazes Foto: Rede Globo / Reprodução

A apresentadora Fátima Bernardes recebeu uma homenagem especial nesta sexta-feira, 4, feita pela equipe que produz o Encontro com Fátima Bernardes. Com mensagens e cartazes, eles desejaram uma recuperação rápida para ela, após o diagnóstico de um câncer de útero.

“Hoje a gente vai sextar diferente, a gente vai 'sextar' com essa imagem para lá de especial aqui no telão”, comentou Patrícia Poeta, que assumiu a apresentação do programa enquanto Fátima está afastada.

Além da imagem do telão, em que a equipe mostrou cartazes com palavras como “leveza”, ‘fé” e “cura” para Fátima, também foi divulgado um vídeo em que eles contam histórias da apresentadora e desejam que ela fique bem.

Bom dia! O #Encontro está começando com muitas mensagens de amor, carinho e força pra @fbbreal! ❤️ pic.twitter.com/uKJnoHZqbh — Encontro com Fátima (@EncontroFatima) December 4, 2020

“É uma forma carinhosa de dizer que a luta dela é de todos que diariamente sentem a força da sua presença. Viu Fátima? Beijo grande pra você”, concluiu Patrícia. Além da homenagem da equipe do programa, Fátima Bernardes tem recebido mensagens de carinho de diversos artistas e jornalistas.

No dia anterior, 3, Patrícia recebeu as cantoras Simone e Simaria no programa, e Simone mandou um recado para Fátima: “Ela sempre tratou a gente com tanto amor, tanto carinho, uma energia tão positiva. Eu me senti tão amada naquele momento que esse amor que ela transmitiu para mim eu tenho certeza que além de eu receber é o que eu sinto com ela, não só eu como toda essa nação brasileira”.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais