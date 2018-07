Equipe de segurança de Justin Bieber chama polícia à casa do cantor

Justin Bieber explicou pessoalmente à garota que não vai mais tirar selfies com fãs Foto: Bang Showbiz

Ao chegar em casa na última sexta-feira, 29, Justin Bieber descobriu que sua equipe de segurança havia chamado a polícia para tentar retirar um fã que o aguardava há 12 horas do lado de fora do imóvel. A jovem tinha completado 18 anos recentemente e queria uma foto com o cantor para comemorar o aniversário, de acordo com o 'TMZ'.

Policiais falaram com a garota, mas não puderam fazer nada, pois ela estava em uma rua pública. Então, Bieber explicou pessoalmente à jovem que não vai mais tirar selfies com os fãs. Ela ficou tão feliz de conhecer seu ídolo que acabou indo embora sem fazer alarde.

O cantor, de 22 anos, já tinha declarado que não vai mais tirar fotografias com os fãs. Ele escreveu no Instagram: "Se acontecer de me vir em algum lugar, saiba que não vou tirar uma foto. Parei de tirar fotos Tem chegado ao ponto que as pessoas não vão mesmo nem dizer oi para mim ou me reconhecerem como um ser humano, me sinto como um animal de zoológico, e quero ser capaz de manter minha sanidade".

Justin também insistiu que ele não deve nada aos seus fãs, apesar do apoio leal deles. "Sei que as pessoas vão se decepcionar, mas não devo fotos a ninguém. E as pessoas que dizem: 'mas eu comprei um álbum seu'. Você tem meu álbum e você pagou pelo que você obteve: um álbum! Não diz no regulamento que sempre que você me vir você também terá uma foto".