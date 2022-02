Equipe de Paulinha, do Calcinha Preta, pede doação de sangue à cantora

Na UTI, Paulinha Abelha, do Calcinha Preta, está realizando terapia renal substitutiva Foto: Instagram @paulinhaabelha

A equipe de Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, usou as redes sociais para pedir doações de sangue à cantora. Paulinha está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 11 de fevereiro por problemas renais.

De acordo com o último boletim médico divulgado na página oficial da artista, o quadro de saúde segue estável. Ela permanece em coma, respirando com o suporte de aparelhos e necessitando de diálise.

Segundo o perfil do Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS), Paulinha precisa de doações de sangue do tipo O positivo e O negativo.

Estão disponíveis para receber as doações quatro unidades em quatro cidades de Sergipe: Aracaju, Lagarto, Itabaiana e Nossa Sra. do Socorro. Para doar, basta agendar pelo WhatsApp da unidade escolhida, disponível no link da bio do IHHS.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais