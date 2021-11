Equipe de Marília Mendonça é contratada por Henrique & Juliano e Maiara & Maraisa

Marília Mendonça e Maiara e Maraísa Foto: Instagram/ @maiaraemaraisa

A equipe de Marília Mendonça não ficará desempregada após a morte da cantora. Isso porque algumas pessoas estão sendo contratadas por amigos e família da sertaneja.

Segundo a assessoria de imprensa, não se trata dos músicos de Marília: “Na verdade, tanto Maiara & Maraísa quanto Henrique & Juliano já têm suas bandas”.

“Estão numa força tarefa para tentar agregar algumas pessoas da equipe e, a banda, alguns já devem seguir com o irmão dela”, afirmou.

O irmão da cantora, Gustavo, faz dupla com Dom Vittor. Maiara, Maraisa, Henrique e Juliano eram grandes amigos de Marília Mendonça. Além disso, dividiam o mesmo escritório artístico.

Os cantores estão reproduzindo a mesma atitude que Marília Mendonça havia tido após a morte de Cristiano Araújo em 2015, que não sobreviveu a um acidente de carro. Após a tragédia, ela decidiu contratar boa parte da equipe do artista, incluindo Henrique Bahia, o produtor que morreu junto com ela no acidente aéreo.