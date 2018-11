Equipe de hospital canta 'Parabéns' para Deise, do Fat Family

Deise, do Fat Family, recebendo os parabéns da equipe do hospital e ao lado de sua filha, Talita. Foto: Instagram / @deisefatfamily

A cantora Deise, do grupo Fat Family, recebeu homenagens de pessoas próximas e ganhou um coro de Parabéns Pra Você de familiares e funcionários do Instituto do Câncer de São Paulo, em que está internada na UTI para o tratamento de um câncer no fígado.

"Deus colocou minha mãe para me ensinar a ser uma mulher de caráter, estudiosa, determinada. Se eu sou isso é porque você, mamãe, me ensinou", escreveu Talita, filha de Deise que chegou a participar do The Voice Kids neste ano.

"A gente tá passando por um momento difícil, mas que estou aprendendo muito e crendo que Deus está fazendo o possível. E não é nesse momento que eu não ia estar do seu lado, estou aqui sim."

Familiares, amigos e funcionários do hospital cantam 'Parabéns' para Deise em frente a uma janela da instituição. Foto: Instagram / @deisefatfamily

"Obrigada por ser minha mãe e pai, obrigada por ser guerreira, obrigada por ser uma mulher de fé, obrigada por essa força, obrigada por ser uma mulher de caráter, obrigada mamãe linda, te amo", concluiu.

A cantora Simony também parabenizou a amiga na data: "Muita luz, muita fé e cura. Mesmo não estando aí do seu lado hoje, não por minha vontade, claro, meu coração está com você. O amor que carregamos, isso ninguém muda."

Simone, uma das irmãs de Deise, foi outra que deixou o recado: "O dia é todo dessa guerreira. Parabéns, Deise, muitas felicidades. Deus abençoe grandemente sua vida, minha irmã querida. Parceira para todas as horas."

"Estamos vivendo um milagre a cada dia, graças a Deus você está bem e vai ficar melhor ainda, fica firme minha irmã."

Confira as publicações abaixo:

Confira também a íntegra da nota divulgada pela assessoria da cantora:

"Hoje, dia 5 de novembro, a cantora Deise comemora 39 anos, ou um mês do milagre que a fez voltar a viver.

'Estou aqui porque Jesus ainda tem propósito na minha vida. Minha história não acabou. Obrigada a todos pelas orações!'

Ainda na UTI do Instituto do Câncer de São Paulo, Deise segue tratamento contra um câncer localizado no fígado. Acompanhada por uma equipe extensa de médicos especializados, entre eles fisioterapeutas e fonoaudiólogos, ela se mantém confiante na sua recuperação.

Nesta segunda-feira, a primeira comemoração foi ao lado da filha, Talita Cipriano, algumas das suas irmãs e parte da equipe médica que com muito amor, dedicação e carinho tem cuidado dela. Ao longo do dia, o restante da família se reúne para agradecer a Deus juntamente com a aniversariante, que, mesmo diante de toda a dificuldade, mantém seu lindo sorriso ao lado da filha para fotos pela primeira vez desde a sua internação, no dia 14 de agosto de 2018. #ForçaDeise"