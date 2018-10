Epidemia de malária aviária faz zoológico no Reino Unido expor pinguins de plástico para o público

Foto ilustrativa Foto: Kate Ter Haar/ Flickr

A escassez de pinguins no Reino Unido causada por uma forte epidemia de malária aviária fez um zoológico, na cidade de Telford, tomar uma medida no mínimo curiosa. Para suprir a ausência das aves, o zoológico decidiu povoar seu sofisticado e recém-construído recinto de pinguins com modelos de plástico do animal.

“Nossa equipe e nossos visitantes estavam sabendo já há algum tempo que estávamos planejando trazer pinguins para cá e foi bastante empolgante esperar por isso”, afirmou o responsável pelo zoológico, Scott Adams, para a BBC. “Foi obviamente decepcionante termos construído o recinto e ter havido essa escassez”, lamentou.

O estabelecimento esperava receber seis pinguins da espécie Humboldt, nativos do Peru e do Chile. Esses pinguins são os mais comuns nos zoológicos britânicos devido a sua facilidade de adaptação ao clima local. Uma epidemia de malária aviária, no entanto, atinge o Reino Unido desde 2016 e já provocou a morte de dez pinguins do Exmoor Zoo, da cidade de Devon, e de 25, no safári Longleat, em Wiltshire.

O pinguins de Humdbolt são considerados vulneráveis e, por isso, não devem ser retirados de seu habitat natural. Assim, os zoológicos recorrem a criadores e a outros zoológicos para obterem os animais. Devido à escassez, o Telford Exotic Zoo não espera receber as aves até o próximo ano.

Adams, porém, acredita que os exemplares de plásticos podem pelo menos despertar a curiosidade dos visitantes sobre os pinguins e divertir as crianças. “Para ser sincero, algumas crianças têm gostado de encontrar e tirar fotos com os modelos”, disse. Para ele, é uma forma de aproveitar o recinto que foi construído, enquanto os pinguins de verdade não chegam. “Nós queremos pelo menos manter o recinto interativo e educacional, as pessoas podem ver alguma coisa e ler sobre pinguins em vez de ficarem olhando para um recinto vazio".

Assista aqui ao vídeo do recinto dos pinguins feito pela BBC.