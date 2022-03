'Envolver': Anitta aparece no top 10 das músicas mais usadas no TikTok

'Envolver', de Anitta, faz parte de um desafio de dancinha no TikTok. Foto: Vincent Rosenblatt

A cantora Anitta segue disparando nas classificações musicais fora do Brasil. Dessa vez, a artista apareceu no top 10 das músicas mais tocadas no TikTok dos Estados Unidos.

O ranking mediu as músicas mais utilizadas em vídeos na plataforma no país durante a semana do dia 28 de fevereiro.

Anitta aparece em 10º lugar com o hit Envolver.

Em primeiro lugar, a classificação traz Mount Everest, do cantor Labrinth. A canção faz parte da trilha sonora de Euphoria, série de grande sucesso da HBO.

A música da cantora brasileira faz sucesso no TikTok por causa de um desafio: o "Envolver Challenge". Iniciado por Anitta, ele consiste em fazer a dancinha da música até o chão sem perder o equilíbrio.

Envolver foi lançada em 2021 e faz parte do álbum de mesmo nome. A canção é toda em espanhol e é uma das apostas internacionais da cantora.

Veja como é o "Envolver Challenge":

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais