Entenda por que está todo mundo chamando a Anitta de ‘Anira’

Com 'novo nome' bombando nas redes sociais, Anitta lançou novo clipe nesta quarta Foto: Trecho do clipe 'Paradinha'/YouTube

Esqueça Anitta. Agora, o ‘novo nome’ da cantora (pelo menos para os usuários de redes sociais) é ‘Anira’.

A culpa da ‘mudança’ é do apresentador norte-americano Jimmy Fallon. Foi assim que ele pronunciou assim o nome da brasileira durante apresentação com Iggy Azalea no The Tonight Show da última sexta-feira, 26.

Não demorou para que as redes sociais ‘rebatizassem’ a cantora, que lançou o single ‘Paradinha’ nesta quarta, 31.

Veja as melhores reações:

Numa escala Larissa - Anira, como você está se sentindo hoje? ❤️ pic.twitter.com/CC40A2kolm — Federico Devito (@federicodevito) 29 de maio de 2017

Quase chegando em casa pra rebolar ao novo hit da Anira — andrew (@dreluizo) 31 de maio de 2017

VEM ANIRA, VEM DOMINAR O MUNDO COM O SEU TALENTO E SUA DIVULGAÇÃO PESADÍSSIMA#HoyTieneAnittaParadinha pic.twitter.com/24TmozQtRI — kett loves ariana (@prisonbrxak) 31 de maio de 2017

vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje? QUE HINOOOOOOOOOOOO ANIRA #HoyTieneAnittaParadinha pic.twitter.com/RFtAH8cOGN — vinicius (@mostharrys) 31 de maio de 2017

rainha do Brasil, rainha latina e em breve rainha internacional PISA MAIS ANIRA #HoyTieneAnittaParadinha pic.twitter.com/GAKYZG5lln — ygu thunderfuck (@yg0rs) 31 de maio de 2017

2013: credo eu odeio Anitta 2017: *no grupo da faculdade* VEM ANIRA pic.twitter.com/CNikpEiTOP — ㅤ (@_ritterr) 31 de maio de 2017