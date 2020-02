Entenda a mudança no cabelo de Fátima Bernardes para o carnaval

Fátima Bernardes em foto tirada durante a noite de transmissão do 2º dia de desfiles do carnaval carioca em 2020. Foto: Instagram / @fatimabernardes

O cabelo de Fátima Bernardes chamou atenção durante a transmissão do carnaval 2020 do Rio de Janeiro da Globo na noite da última segunda-feira, 24. A apresentadora apareceu usando um aplique com cabelos 'ruivos' e uma franja.

A ideia do aplique foi de Melissa Paladino, caracterizadora do Encontro com Fátima Bernardes.

"Fiz vários testes de cor e a que mais combinou com seu tom de pele foi essa! Castanho médio avermelhado e não acobreado. Sempre imaginei como a Fátima ficaria de franja e pensei em estrear esse visual na avenida também!", contou Melissa ao site Gshow.

Na sequência, concluiu: "Uma franja pode mudar completamente um rosto e caso você não tenha cortado seus cabelos, pode fazer uma franja fake usando um aplique ou as próprias pontas do cabelo que sobram do coque".

Compare abaixo o visual de Fátima Bernardes durante os dois dias em que apresentou os desfiles do carnaval carioca em 2020: