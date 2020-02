Enrique Iglesias publica primeira foto do filho recém-nascido

Enrique Iglesias com a mulher, Anna Kournikova e o filho recém-nascido do casal Foto: Instagram / @annakournikova

O cantor Enrique Iglesias e a mulher, a ex-tenista profissional Anna Kournikova, publicaram as primeiras fotos do terceiro filho que tiveram juntos. O bebê nasceu no dia 30 de janeiro de 2020, mas o nome ou sexo ainda não foram revelados.

O casal publicou imagens em que aparecem, cada um, segurando o recém-nascido, e Anna também adicionou uma foto em que Iglesias aparece beijando a testa dela enquanto segura a criança.

Em entrevista para a rádio chilena ADN em 7 de fevereiro, o irmão de Enrique, Julio Iglesias, confirmou o nascimento do bebê, mas disse que o sexo era segredo.

Iglesias e Anna são casados desde 2001 e têm outros dois filhos, o casal de gêmeos Lucy e Nicholas. A ex-tenista deixou a carreira profissional em 2007, tendo ganhado competições em dupla em 1999, 2000 e 2002.

"Meu raio de Sol", disse Iglesias para o bebê em uma foto publicada no Instagram. O cantor é reconhecido como um dos principais nomes da música latina no mundo. O último álbum lançado por ele foi Sex and Love (Sexo e Amor), em 2014.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais