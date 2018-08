Enrique Iglesias posta foto rara dos filhos gêmeos; confira

Cantor Enrique Iglesias Foto: Eric Gaillard/Reuters

O cantor Enrique Iglesias postou uma foto dos filhos em seu Instagram na última terça-feira, 24. Ele é casado com a jogadora de tênis Anna Kournikova e tem os dois filhos gêmeos Nicholas e Lucy.

Na foto, o pai assiste à partida do Liverpool contra a Roma pelo primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões com um filho de cada lado. Não é possível ver seus rostos, apenas o boné de Enrique e as duas cabecinhas carecas das crianças olhando para a TV. “Dia de jogo”, escreveu na legenda.

O cantor e a atleta esconderam a gravidez durante os nove meses e postam pouquíssimas fotos dos filhos. A primeira foi justamente em janeiro, quando anunciaram que eram pais.

Confira a foto: