‘Enganei o país inteiro’, diz Fernanda Souza sobre nunca ter cantado em ‘Chiquititas’

A atriz e apresentadora Fernanda Souza revelou que nunca cantou quando atuou na novela 'Chiquititas' nos anos 1990 Foto: Fábio Rocha/Globo

A atriz e apresentadora Fernanda Souza revelou uma curiosidade durante sua entrevista no Conversa com Bial na quarta-feira, 11, que muitos fãs da primeira versão da novela Chiquititas, sucesso do SBT nos anos 1990, não sabiam: as atrizes não cantavam na produção, apenas dublavam as músicas.

“Eu nunca cantei. [Dublava] muito bem. Enganei o país inteiro”, se divertiu a apresentadora. “Toda vez que eu falo isso sempre tem que faz um ‘ahhhh’ e eu respondo ‘aí, miga, se você pegasse o encarte do CD ia ler lá quem faziam os vocais e via que não éramos nós’”, continuou. “Era muito difícil achar 20 crianças que cantassem, dançassem e atuassem, então eles escolheram só os dois primeiros e a gente dublou mesmo”, disse Fernanda.

Ela também contou de um episódio logo após o fim da novela em que foi contratada para gravar um disco, mesmo com sua mãe avisando a gravadora que ela não cantava nada. “Me chamaram para gravar um CD e eu gravei, não podia recusar aquela graninha. Mobiliei um apartamento inteiro com o dinheiro daquele CD”, lembra. “Fui na gravadora e cantei mal. Minha mãe disse: 'avisei [há] três meses que essa menina não canta nada’”, brincou.

