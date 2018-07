Encontro de sogras: mães de Fernanda Gentil e namorada posam para foto juntas

Martha, mãe de Fernanda, a apresentadora, sua sogra e Priscila Montandon Foto: Instagram/ @gentilfernanda

Nesta quarta-feira, 7, Fernanda Gentil postou em seu Instagram uma foto 'em família': ela, sua mãe, Priscila Montandon e a sogra. As quatro aparecem sorrindo e as mães estão com bebidas nas mãos.

"Uma noite muito divertida entre mães e filhas, e como podem perceber, fica claro que as filhas são bem mais maduras, experientes, centradas e responsáveis já que uma não está com copo na mão e a outra segura uma garrafa, porém fechada, ou seja, estava apenas refrescando as mãos", escreveu a apresentadora na legenda da foto.

Fernanda ainda apontou para o fato de só as que estão bebendo estarem gargalhando no momento. "Estou dividida", brincou.