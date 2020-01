Encontro de Brad Pitt e Jennifer Aniston no SAG Awards cria polêmica

Brad Pitt e Jennifer Aniston se cumprimentam nos bastidores do SAG Awards Foto: Emma McIntyre/ AFP

Jennifer Aniston foi a vencedora neste domingo, 19, na categoria Melhor atriz em série dramática, por sua atuação em The Morning Show, no SAG Awards. Já Brad Pitt ficou com o prêmio de Melhor ator coadjuvante em filme, por sua participação em Era uma vez em Hollywood. No entanto, o que chamou a atenção de muitos internautas não foi o reconhecimento que os dois tiveram no palco da premiação do sindicato dos atores. Para muitas pessoas o encontro dos dois artistas, que já foram casados de 2000 a 2005, nos bastidores da cerimônia foi um dos grandes acontecimentos da noite.

Os fotógrafos registraram quando Brad Pitt e Jennifer Aniston se cumprimentam nos bastidores do SAG Awards e a divulgação de algumas imagens do momento já foi o suficiente para usuários do Twitter se manifestarem.

Brad Pitt e Jennifer Aniston nos bastidores da cerimônia do SAG Awards Foto: Emma McIntyre/ AFP

Muitos ficaram nostalgicos e com saudade do romance entre o casal.

Brad Pitt e Jennifer Aniston juntos no SAG Awards , não, não superamos mesmo. #SAGAwards pic.twitter.com/627r3Xn83A — Filipe Arthur (@FilipeArthur1) January 20, 2020

vocês vão me desculpar mas eu não tô sabendo lidar com Jennifer Aniston e Brad Pitt #SAGAwards pic.twitter.com/kfmt00Pqp5 — Aline is miss americana (@misswiftine) January 20, 2020

Eu nunca superei o término de Brad Pitt e Jennifer Aniston, aí eles me fazem isso! É errado ainda shippar? #SAGAwards pic.twitter.com/Ry6yMshE1p — Yennefer de Cohatrac (@heynieel) January 20, 2020

Jennifer Aniston e Brad Pitt é errado shippar mas eu shippo horrores Deus que me perdoe pic.twitter.com/oowJXRyWpT — Isa (@isadoranscmnt) January 20, 2020

aaaaaaa o brad pitt assistindo o discurso da jennifer aniston acaba de me salvar de todo o mal desse mundo #sagawards pic.twitter.com/plPFvLXJp3 — ruth radalet derretendo sob um beat de italo disco (@lordenuncia) January 20, 2020

Jennifer Aniston e Brad Pitt foram casados de 2000 a 2005 Foto: Vivien Killilea/ AFP

Outra parte do público preferiu destacar que Brad Pitt possivelmente traiu Jennifer Aniston com Angelina Jolie, com quem se casou após se divorciar da estrela de Friends.

qndo vc termina um relacionamento a coisa mais insuportavel é que por um longo tempo vc vai ter que responder a pergunta “e o fulano hein nunca mais?” e é uma merda agora imagina ser a jennifer aniston e ouvir vcs insistindo num ex por 20 anos E O BRAD NUNCA MAIS? — luccas belfort (@luccasbelfort) January 20, 2020

imagina que saco ser jennifer aniston que ganha um prêmio de atuação mas o assunto mais falado é que o ex marido falou com ela nos bastidores puta quiu pariu — R (@beeertar) January 20, 2020

Parem de romantizar Jennifer Aniston com o Brad Pitt. Ele foi um babaca com ela na epoca que estavam juntos. Tem bilhão de pessoa no mundo pra cair na mão de macho idiota. — Gabe Simas (@gabesimas) January 20, 2020