'Encerrei a fábrica', diz Malvino Salvador sobre ter quinto filho

O ator Malvino Salvador, que tem três filhas e está esperando o primeiro menino, disse que não pretende ter um quinto filho Foto: Foto: Reprodução/ @eumalvinosalvador

Aguardando o nascimento do quarto filho, Malvino Salvador contou nesta última quinta-feira, 6, que não pretende aumentar a família. O pai de Ayra, Kyara e Sofia espera a chegada do primeiro menino com a lutadora Kyra Gracie, que está grávida de três meses.

"Eu encerrei, chega, bicho! Vou explorar o Brasil agora (risos). Minha mulher está grávida e agora encerro a fábrica", disse o ator em entrevista ao Gshow.

Salvador e sua esposa estão juntos desde 2013 e anunciaram a gravidez do quarto filho em maio deste ano. Malvino ainda contou que, neste período de quarentena, sua relação com as filhas está ainda mais próxima.

Além disso, o empresário afirmou que sua rotina profissional também passou por mudanças devido à pandemia. "Mesmo em casa, passei a trabalhar mais. Tive que me readaptar. Minhas crianças são muito pequenas e minha mulher ficou grávida".

* Estagiária sob supervisão de Charlise Morais