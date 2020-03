Empresa que tem Xuxa como sócia doará R$ 1 milhão para Ministério da Saúde

A apresentadora Xuxa Meneghel Foto: Instagram/@xuxamenegheloficial

A empresa Espaçolaser, que tem como uma das sócias a apresentadora Xuxa Meneghel, anunciou que irá doar cerca de R$ 1 milhão para o Ministério da Saúde, com o objetivo de auxiliar no combate ao novo coronavírus.

O valor é originado de parte dos lucros da empresa nos dois últimos meses, e será destinado para o Sistema Único de Saúde (SUS), gerido pelo Ministério da Saúde. A empresa disse que já está em contato com as autoridades responsáveis.

“Compromisso e responsabilidade social. Orgulho em colaborar diante do momento em que vivemos. Estamos juntos e continuaremos a cuidar dos clientes e colaboradores com toda segurança!”, disse uma publicação da empresa nesta terça-feira,17.

Com mais de 513 unidades ao redor do Brasil, a empresa oferece serviços de depilação, tanto masculina quanto feminina. Ela informou que manterá as atividades, mas reforçará as medidas de higienização.

