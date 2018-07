Empresa processa Gracyanne Barbosa e pede indenização de 260 mil reais

A modelo Gracyanne Barbosa. Foto: Instagram / @graoficial

A modelo fitness Gracyanne Barbosa, de 34 anos, é alvo de ação movida na 5ª Vara Cível de Araraquara, interior de São Paulo, por uma loja de suplementos. O valor da ação, que começou a tramitar na Justiça em 18 de abril deste ano, é de R$ 260 mil. A Yanne Produções Artísticas, empresa da qual Belo e Gracyanne são sócios, também é ré no caso.

De acordo com os dados do processo, a empresa que abriu o processo é a Musculação Feminina. De acordo com o Uol, a modelo não cumpriu o acordo firmado com a empresa, segundo o qual deveria fazer posts em rede social e participar de eventos da marca, além de ter fechado acordo com lojas concorrentes.

O E+ tentou contato com a assessoria da empresa de suplementos e o advogado de Gracyanne Barbosa.

Direcionado para advogados da Musculação Feminina, o E+ ouviu da parte da acusação que não tinha “nada a declarar e que o assunto está sendo apreciado pelo Poder Judiciário”.

O advogado da modelo, Sandro André Nunes, não retornou até a conclusão desta nota.

