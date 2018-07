Emma Watson perde anel com valor sentimental e pede ajuda

Emma Watson fez post no Facebook pedindo ajuda aos seus fãs para achar anéis perdidos em spa. Foto: Reuters / Mario Anzuoni

A atriz Emma Watson publicou post no Facebook na última terça-feira, 18, pedindo ajuda a seus seguidores para achar um anel que ela perdeu em um spa de Londres.

Emma explicou no post que no domingo, 16, deixou três anéis de prata em um cofre no spa, localizado no bairro de Hyde Park da capital do Reino Unido, e quando voltou do seu tratamento esqueceu de pegá-los.

“Quando cheguei em casa, percebi que os anéis não estavam na minha mão e então liguei para o spa, que estava fechado. Os seguranças olharam o cofre, mas não acharam nada, então pediram para eu ligar no dia seguinte para conversar com os funcionários do local”, disse Emma.

Ela continuou explicando na postagem que um dos anéis é mais importante do que os outros dois. “Se fossem anéis comuns eu nem ligaria, mas um deles foi presente da minha mãe. Ela o comprou no dia seguinte do meu nascimento e o usou todos os dias, até me dar de presente quando completei 18 anos. Eu uso esse anel todos os dias, é o meu bem mais importante e precioso”, falou.

“Se alguém viu os anéis no spa, ou os pegou por engano, ou até mesmo sabe alguma coisa sobre eles, não dá para expressar em palavras quanto seria importante para mim que fossem devolvidos”, concluiu a atriz. Ela também criou um e-mail para as pessoas mandarem pistas da localização das joias.

Veja abaixo o post que ela publicou (em inglês).