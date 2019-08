Emma Watson lança linha de aconselhamento sobre assédio sexual no Reino Unido

Atriz Emma Watson em Beverly Hills. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

“Mulheres precisam conhecer seus direitos para acabar com o assédio sexual no local de trabalho”, disse a atriz Emma Watson nesta segunda-feira, 5, ao lançar uma linha de aconselhamento legal para vítimas no Reino Unido.

O serviço dará aconselhamento sobre o que constitui assédio sexual, como fazer uma denúncia ou alegação em um tribunal do trabalho e oferecerá informações a respeito de resolução de disputas e acordos. “Entender quais são seus direitos, como você pode garanti-los e as opções que você tem se vivenciou assédio é uma parte tão vital de criar locais de trabalho seguros para todos”, disse a estrela de Harry Potter.

Emma Watson é apoiadora do Time’s Up, movimento que combate o assédio sexual. “Esta linha de aconselhamento é um desdobramento tão grande em garantir que todas mulheres sejam apoiadas, onde quer que trabalhemos”, acrescentou.

O serviço é financiado pelo Fundo de Igualdade e Justiça do Reino Unido Time’s Up, que surgiu a partir de doações no último ano, incluindo de Watson, que contribuiu com 1,2 milhão de dólares, aproximadamente R$ 5 milhões.

Uma em cada duas mulheres britânicas já passou por assédio sexual no local de trabalho, segundo uma pesquisa do sindicato TUC, mas quatro quintos não reportaram o fato. “Finalmente parece que as pessoas estão percebendo o tamanho do problema”, declarou Watson, citando a pesquisa do sindicato.