Emma Watson faz 32 anos; relembre 'Harry Potter' e outros filmes da carreira da atriz

A atriz Emma Watson durante o tapete vermelho do filme 'A Bela e a Fera', em Shanghai, na China, em fevereiro de 2017. Foto: REUTERS/Aly Song

A atriz Emma Watson completa 32 anos de idade, neste sábado, 15.

Com uma carreira de muito sucesso, a artista, que é natural de Paris, na França, desde muito cedo aprendeu a lidar com a fama e grandes responsabilidades já que, ainda criança, estrelava uma das produções de maior impacto em toda a história da literatura infantil e do cinema: a saga de fantasia Harry Potter.

Emma encantou todo o mundo no papel da bruxinha Hermione, aluna aplicada de Hogwarts e defensora incisiva de seus amigos Harry e Rony. Contudo, a carreira da atriz não acabou com o último filme da saga, Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2, lançado em 2011.

Para comemorar o aniversário de Emma, reunimos os principais papéis da atriz no cinema ao longo dos anos.

'Harry Potter' (2000-2011)

Os atores da saga 'Harry Potter', Rupert Grint, que vive Ron Weasley; Daniel Radcliffe, que vive Harry Potter; e Emma Watson, que vive Hermione Granger, em cartaz de divulgação do primeiro filme 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'. Foto: REUTERS/WARNER BROTHERS/Terry O'Neill

A saga do bruxinho britânico ganhou fama rapidamente desde o lançamento do primeior livro, Harry Potter e a Pedra Fisolofal, em 1997.

A personagem de Emma, Hermione Granger, uma 'trouxa' - nomenclatura dentro do universo criado por J.K. Rowling para bruxos que nasceram de pais não-bruxos -, é sempre uma das melhores alunas das turmas que frequenta em Hogwarts - a escola de magia -, além de ser amiga de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, e Ronald Weasley, vivido por Rupert Grint.

Ao longo de oito filmes podemos ver o desenvolvimento e amadurecimento tanto de Hermione quanto de Emma.

Recentemente, o HBO Max lançou um documentário intitulado Comemoração de 20 anos de Harry Potter: De Volta a Hogwarts, em que se comemora as duas décadas de lançamento do primeiro longa, Harry Potter e a Pedra Filosofal (2000).

Emma, Radcliffe e Grint, assim como outros atores dos filmes, participam da produção relembrando os momentos marcantes do universo Potter.

'Sete Dias Com Marilyn' (2011)

O primeiro filme que Emma Watson fez logo após o fim da saga Harry Potter foi o longa Sete Dias com Marilyn (2011), protagonizado por Michelle Williams​.

A produção mostra os acontecimentos da última semana de vida da estrela de Hollywood.

Emma tem um pequeno papel no filme e interpreta uma assistente de figurino chamado Lucy.

'As Vantagens de Ser Invisível' (2012)

No ano seguinte, veio o longa As Vantagens de Ser Invisível (2012), o primeiro filme, depois de Harry Potter, em que a personagem de Emma faz parte central da trama.

O longa mostra os conflitos de Charlie, um adolescente que sofre de depressão e ansiedade, enquanto passa pelo Ensino Médio e tenta fazer novos amigos.

'Bling Ring: A Gangue de Hollywood' (2013)

Em Bling Ring: A Gangue de Hollywood (2013), Emma vive a adolescente Nicki Moore que faz parte de um grupo de cinco jovens ricos que decidem assaltar a casa de artistas de Hollywood.

A história é baseada em fatos reais e a gangue assaltou a casa de pessoas como Paris Hilton, Lindsay Lohan, Megan Fox e Orlando Bloom.

'Noé' (2014)

Emma também participou do filme épico Noé (2014), adaptado da história bíblica da arca de Noé, que tinha como protagonista o ator Russell Crowe.

Na produção a atriz vive Ila, a filha adotiva do herói.

'A Bela e a Fera' (2017)

Em 2017, Emma realiza uma de suas maiores produções desde os longas de Harry Potter.

O live action de A Bela e a Fera arrecadou mais de um bilhão de dólares de bilheteria e foi um dos filmes mais vistos daquele ano.

O elenco ainda conta com Dan Stevens, conhecido pela série Downton Abbey, e Emma Thompson, que recentemente fez o live action Cruella (2021) estrelado por Emma Stone.

'O Círculo' (2017)

Ainda em 2017, Emma estrelou o filme O Círculo. Na trama ela vive a jovem Mae Holland que vai trabalhar em uma empresa de tecnologia, mas se depara com um cenário conturbado que envolve questões como vigilância e falta de privacidade.

O ator Tom Hanks também integra o elenco.

'Adoráveis Mulheres' (2019)

O último filme que Emma participou, até então, é Adoráveis Mulheres, em 2019.

O longa é baseado no romance Little Women, de Louisa May Alcott, lançado em 1868. A produção de 2019 é a sétima adaptação lançada nos cinemas sobre a obra.

A trama conta a história das irmãs March - Jo, Meg, Amy, e Beth - que vivem em Concord, em Massachusetts, nos Estados Unidos, durante o século XIX, nos anos seguintes à Guerra de Secessão.