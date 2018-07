Emma Watson explica hábito engraçado que tinha durante as filmagens de Harry Potter

A atriz Emma Watson começou a interpretar Hermione aos nove anos. Foto: Brendan McDermid/Reuters

Emma Watson tinha apenas 9 anos quando começou a atuar nos filmes de Harry Potter. Ser tão jovem e trabalhar para uma das franquias de maior sucesso no cinema de todos os tempos era, por vezes, cansativo. Em entrevista ao programa de Jimmy Kimmel, nos Estados Unidos, para promover o filme A Bela e a Fera, a atriz revelou um hábito que irritava o diretor Chris Columbus.

Durante as filmagens, Emma costumava repetir com os lábios as falas dos colegas, Daniel Radcliff e Rupert Grint. Um vídeo no qual ela faz isso foi divulgado por Jimmy Kimmel. Confira:

Emma explicou que os livros de Harry Potter já faziam grande parte de sua vida e que a pressão para encenar bem a influenciava.

“Você ri, mas isso (o hábito de mexer os lábios), na verdade, é meio traumático para mim, porque eu criei problemas por causa disso. Eu costumava arruinar tomadas. O [diretor] Chris ficava ‘corta! Emma, você está fazendo isso de novo. Você está falando as falas do Dan’ e eu ficava, tipo: ‘sinto muito. Eu me sinto tão mal’. Mas eu não conseguia evitar. Eu era uma perdedora tão grande. Eu realmente amava aqueles livros e queria fazer um bom trabalho e, então, eu meio que fiz demais “, ela contou.