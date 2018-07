Emma Watson espalha cópias de 'The Handmaid's Tale' pelas ruas de Paris

Emma Watson faz parte de ONG que incentiva a leitura Foto: Mario Anzuani/Reuters

A atriz Emma Watson espalhou diversas cópias de The Handmaid's Tale pelas ruas de Paris. O livro foi escrito pela canadense Margaret Atwood e ganhou recentemente uma adaptação para a televisão norte-americana.

Cada edição deixada nas ruas da capital francesa leva um bilhete escrito à mão por Emma.

Esta não é a primeira vez que a atriz esconde livros ao ar livre. Em 2016, ela encomendou diversas cópias de Me & Mom & Me, obra autobiográfica de Maya Angelou, e colocou em vários lugares do metrô de Londres.

Neste ano, durante o Dia Internacional da Mulher, ela também distribuiu livros com temáticas feministas em Nova York.

Emma faz parte da Book Fairies, uma organização voluntária que usa este tipo de estratégia para incentivar a leitura. Ao todo, 50 mil livros já foram espalhados em mais de cem países.