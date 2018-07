Emma Watson criou grupo no WhatsApp com ex-colegas de Harry Potter

"É como caçar Pokémons", disse Emma sobre reunir ex-colegas no grupo do WhatsApp. Foto: Reuters

Todo fã de Harry Potter se pergunta se os atores dos filmes são amigos ou não. Apesar de Daniel Radcliffe mal falar com Emma Watson e Rupert Grint na vida real, grande parte do elenco segue mantendo contato. Em entrevista ao site norte-americano Entertainment Tonight nesta segunda-feira, 6 , Emma revelou que criou um grupo no WhatsApp para reunir os ex-colegas das filmagens que estão espalhados pelo mundo.

Na entrevista, a intérprete de Hermione disse que convidou todos para a estreia do filme A Bela e a Fera, do qual é protagonista. "Nós realmente temos um grupo no WhatsApp. Eu convidei todos do elenco principal para vir às exibições. Matt Lews [Neville Longbottom] e Tom Felton [Draco Malfoy] vieram para a exibição que tivemos em Los Angeles", afirmou.

"É como caçar Pokemons. Eu estou tentando pegá-los agora. Falta Bonnie [Wright] e Dan [Radcliffe]. Nós estamos espalhados pelo mundo e temos que encontrá-los nos lugares certos. Eu me sinto muito apoiada pelos meus colegas", disse Emma.

Confira a entrevista, em inglês: