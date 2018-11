Emma Thompson recebe o título de dama do império britânico

A atriz britânica Emma Thompson foi nomeada nesta quarta-feira, 7, pelo duque de Cambridge, dama do império britânico - uma condecoração que foi concedida a ela no mês de junho pela rainha Elizabeth II.

A atriz, de 59 anos, foi homenageada em uma cerimônia celebrada no Palácio de Buckingham e afirmou que deixou escapar uma 'risadinha dissimulada' para o príncipe William - que ela conhece desde pequeno.

"Amo o príncipe, o conheço desde pequeno e sempre sorrimos um ao outro", assegurou. Além disso, a atriz contou que pediu ao segundo na linha de sucessão ao trono britânico se poderia beijá-lo quando ele a entregou a condecoração, mas William declinou da ideia porque deveria se ater ao protocolo.

Com essa honraria, Emma Thompson engrossa a longa lista de prêmios que recebeu ao longo de sua carreira como atriz, entre eles dois Oscars, três Baftas, dois Globos de Ouro e um Emmy.

Actress Emma Thompson with the insignia of a Dame Commander of the Order of the British Empire which she received from The Duke of Cambridge at Buckingham Palace for services to drama. pic.twitter.com/b4u1hTQuWi