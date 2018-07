Emma Stone relata em vídeo como lida com a ansiedade

O vídeo gravado pela atriz faz parte da campanha do Instituto Child Mind Foto: Richard Shotwell/Invision/AP

Emma Stone e outras personalidades estão falando abertamente sobre suas experiências pessoais com problemas de saúde mental. A iniciativa surgiu com uma campanha do Instituto Child Mind e traz uma série de vídeos sobre o tema.

Em um deles, Emma Stone fala abertamente sobre seu sofrimento com a ansiedade desde a infância e as alternativas que a fazem viver uma vida "normal, animada e vibrante".

"O que eu falaria para minha versão jovem seria que a vida funciona em fases. Quando eu estou numa crise pesada, parece que nunca vai acabar, mas vai. Conforme fui ficando mais velha, aprendi a lidar com isso de várias maneiras", revela a atriz.

A vencedora do Oscar de melhor atriz por sua atuação em La La Land ainda contou que consegue lidar com sua saúde mental com a ajuda de um terapeuta e alternativas cognitivas, como meditação.

Confira o vídeo de Emma Stone (em inglês):