Emma, de 'Friends', brinca com episódio que faz referência a 2020

A atriz Noelle Sheldon, que interpretou a bebê Emma em Friends, fez um post brincando com uma das cenas da série. Na última temporada, Ross (David Schwimmer), pai da criança, grava vídeos durante o aniversário de um ano da filha para que ela os assista quando completar 18 anos, que seria em 2020.

A cena em questão ocorre no quarto episódio da décima temporada, intitulado The One With the Cake (Aquele com o Bolo). Na ocasião, a bebê acaba dormindo durante a comemoração.

Enquanto isso, Ross decide gravar vídeos em que os convidados enviam mensagens para o aniversário de 18 anos de Emma.

Na vez de Chandler (Matthew Perry) e Monica (Courteney Cox), que estão irritados com a ausência da criança, ele manda o seguinte recado: "oi Emma, já é 2020. Ainda está aproveitando sua soneca?".

essa ano a emma faz 18 anos pic.twitter.com/hk8MQGKG0e — rafa (@rafaelkjls) January 1, 2020

Em seu post, Noelle Sheldon faz referência à cena. "Acabei de acordar da melhor soneca de todos os tempos. Feliz 2020", brincou a atriz.

A jovem viveu Emma junto com a irmã gêmea, Cali, em três temporadas da série, fazendo sua estreia na oitava temporada. A personagem é filha de Rachel (Jennifer Aniston) e Ross.

