Emma Bunton fez uma pegadinha com letras das Spices Girls - e o resultado é hilário

No vídeo, Emma faz referência a músicas como 'Wannabe' e 'Spice Up Your Life' Foto: Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Fãs de Spice Girls vão pirar com esta história. Emma Bunton, conhecida como Baby Spice no grupo, fez uma pegadinha com passageiros da British Airways no Aeroporto de Heathrow, em Londres. Na brincadeira, a loira "presta auxílio" a viajantes enquanto insere casualmente na conversa trechos de músicas das Spice Girls.

O vídeo engraçadíssimo foi divulgado nesta terça-feira, 14. Vestida como funcionária da companhia aérea, Emma tenta ajudar passageiros a fazer check-in.

No começo da gravação, Emma já engata trechos de 2 Become 1 ao falar "come a little bit closer baby, get it on, get it on" (fique mais próximo, baby, chega mais, chega mais), enquanto pede para o passageiro se aproximar de uma câmera no totem de check-in.

Mais tarde, Emma insere trechos de Stop na conversa ao dizer "gotta slow down baby" (é preciso desacelerar, baby).

Com uma terceira passageira, Emma pergunta se a jovem tem CDs da Spice Girls. A garota responde que não, ao que Emma retruca: "Você tem alguma (integrante) favorita?". A viajante responde, de forma leve: "a esportiva", em referência à Mel C, que tinha essa imagem e inclusive ficava insatisfeita com a alcunha.

"Você tem certeza?", diz Emma. "Tenho", diz a garota. "Qual é sua segunda favorita?", segue a ex-integrante das Spices Girls. "A loira, mas não lembro o nome dela...", responde a menina, em referência a Baby Spice, que está à sua frente.

"Baby!", ajuda Emma, enquanto disfarça que está falando de si mesma. "Ela era minha favorita, tinha os movimentos...".

Com um quarto passageiro, Baby Spice cita Wannabe ao dizer que está de mal-humor porque brigou com um amigo. "Eu disse para ele: se você quer meu futuro, você precisa esquecer meu passado. Se você quer se dar bem comigo, tem que fazer durar" (If you want my future forget my past/ If you wanna get with me better make it fast").

Confira: