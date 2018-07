Emissora de Portugal erra nome de Michel Temer

Michel Temer foi chamado de Miguel por emissora portuguesa. Foto: Reprodução

No início da semana, Michel Temer foi a Portugal para o funeral de Mário Soares, ex-presidente do país. Diversas emissoras de televisão cobriram o evento mas, na hora de divulgar a presença de Temer, a SIC, um dos maiores canais do país, cometeu um erro.

O GC da notícia dizia: 'Miguel Temer vem a Lisboa prestar homenagem a Mário Soares', como mostra a imagem abaixo. O presidente da república até tem Miguel em seu nome, que é Michel Miguel Elias Temer Lulia, mas ninguém o conhece assim.