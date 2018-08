Eminem comemora 10 anos de sobriedade com postagem no Instagram

O rapper Eminem. Foto: Andrew Kelly / Reuters

O rapper Eminem comemorou 10 anos de sobriedade na última sexta-feira, 20, e contou o fato em uma postagem em seu Instagram no fim de semana.

"Celebrei meus 10 anos ontem", escreveu, mostrando uma medalha do Unity Recover Service, instituição que auxilia pessoas com problemas com drogas a largar o vício.

Eminem já falou abertamente sobre os problemas que teve com as drogas no passado. Ele relata ter passado por um longo processo para se livrar de seus vícios, que durou cerca de seis anos.

"Certamente minha família desejava que eu deixasse as drogas, mas meu problema era que não queria me submeter de novo a uma desintoxicação. Minha primeira experiência foi tão terrível que resistia a repetí-la", disse, em 2009, quando já estava "limpo" havia um ano.

Confira a publicação abaixo: