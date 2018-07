Emilly é passado? Marcos Harter já tem nova namorada

Marcos ainda não fez nenhuma publicação sobre suposto namoro em suas redes sociais Foto: Globo/Fabio Rocha

O ex-BBB Marcos Harter já tem uma nova namorada. No último domingo, 28, fotos do cirurgião plástico com uma mulher começaram a circular entre fãs. Em uma delas, os dois estão de frente para o espelho, na outra, aparecem se beijando.

Ainda não se sabe quem é a nova companheira de Harter. A publicação das fotos foi feita por fã-clubes do médico, não por contas oficiais dele nas redes sociais.

Éee, quem torceu para marcos e Emily fora da casa não rolou, o doutor está da namorada nova, felicidades! #marcosharter #bbb17 Uma publicação compartilhada por Fofocando (@fofocandobrasil) em Mai 28, 2017 às 4:56 PDT

Marcos Harter foi expulso da 17ª edição do Big Brother Brasil, acusado de agressão à Emilly, sua namorada durante o reality.