Emilia Clarke relembra aneurismas e diz que parte do seu cérebro 'não é mais utilizável'

Emilia Clarke, de 'Game of Thrones'. Atriz conta que 'parte do cérebro não funciona' após dois aneurismas. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Com apenas 35 anos, Emilia Clarke, já sofreu dois aneurismas. O primeiro foi aos 22 anos, em 2011, e o último, em 2013, períodos em que gravava Game Of Thrones. Contudo, apesar de declarar sorte em continuar viva sem grandes sequelas, ela contou em entrevista ao Sunday Morning BBC, no último domingo, 17, que parte do seu cérebro "não existe mais".

A atriz relembrou a situação, declarando ter sido "apenas a dor mais excruciante, vômitos enormes, tentando recuperar a consciência". "Fiquei dizendo falas minhas da série na cabeça", relembrou.

Emilia alertou que a pouca idade não impede a condição. "Se você está vomitando e tem dor de cabeça, isso não é bom para o seu cérebro. Eu tinha 22 anos [no primeiro aneurisma], mas foi útil ter Game of Thrones para me varrer e me dar esse propósito", declarou.

Segundo ela, parte de seu cérebro "não é mais utilizável". Por isso, a atriz reconhece fazer parte de uma minoria que passa pela condição e mantém a capacidade de falar e viver normalmente, sem nenhuma sequela grave.

"Realmente me falta um pouco [do cérebro], o que sempre me faz rir! Porque em caso de derrames, basicamente, assim que qualquer parte do seu cérebro não recebe sangue por um segundo, ele desaparece. E assim o sangue encontra uma rota diferente para se locomover, mas então qualquer pedaço que esteja faltando desaparece. Isso meio que mostra o quão pouco de nossos cérebros realmente usamos", finalizou Emilia Clarke.