Emilia Clarke diz que recusou papel em '50 Tons de Cinza' devido à nudez

Emilia Clarke, de 'Game of Thrones'. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Emilia Clarke, que viveu a personagem Daenerys Targaryen em Game of Thrones, disse que já estava "doente e cansada" de ser constantemente questionada sobre suas cenas de nudez na série da HBO. E foi por isso que ela recusou o papel de Anastasia Steele em 50 Tons de Cinza.

Durante a participação da atriz em uma roda de conversa para o The Hollywood Reporter, Emilia falou sobre a decisão de não interpretar a personagem que é seduzida por Christian Grey.

"Sam [Taylor-Johnson, diretora do filme] é uma mágica. Eu a amo e achei que a visão dela era linda. Mas a última vez em que fiquei nua na frente da câmera foi há muito tempo e, no entanto, é a única pergunta que me fazem porque sou mulher", explicou.

"É muito irritante e eu estou doente e cansada disso porque eu fiz isso para a personagem - eu não fiz isso para que um cara pudesse checar meus seios, pelo amor de Deus", completou. A atriz disse que, embora tenha feito cenas de nu poucas vezes, é por elas que é "rotulada para a vida toda".

Emilia Clarke apareceu nua na primeira e última cenas do primeiro episódio de Game of Thrones - e muitas vezes desde então. Em uma entrevista ao site Entertainment Tonight em 2016, ela disse que esperava que a série incluísse mais nudez masculina para gerar equilíbrio.