Emilia Clarke disse que ficou 'espantada' ao ler roteiro final de 'GoT'

Esse texto contém spoiler do último episódio de Game of Thrones

Emilia Clarke afirma que leu sete vezes um parágrafo do roteiro final de Game of Thrones até se dar conta do que estava destinado para sua personagem no último episódio da série que foi ao ar neste domingo, 19.

"O quê? O quê? O quê?", lembra a atriz de ter pensado, em entrevista ao Entertainment Weekly. "Porque isso veio de lugar nenhum. Estou espantada. Absolutamente não imaginei isso acontecendo", disse Emilia sobre o devastador final de Daenerys Targaryen, que morre pelas mãos de Jon Snow.

Era outubro de 2017 quando ela recebeu o roteiro digital. Uma vez em casa — ela estava voltando das filmagens de Han Solo: Uma História de Star Wars —, a atriz se preparou para ler o material.

Após conhecer os momentos que precediam o fim da personagem e o que aconteceria de fato com ela, Emilia conta que chorou. "E eu saí para dar uma volta. Saí de casa e peguei minhas chaves e celular e voltei com bolhas nos pés. Eu não voltei por cinco horas. Eu fiquei pensando: 'Como eu vou fazer isso?'", relembra.

Kit Harington, que interpreta Jon Snow, deixou para ler o roteiro junto com os colegas de elenco. Na mesa, Emilia sentou-se na frente dele, ansiosa para contar tudo, a fim de ver a reação do ator. Quando chegaram à última cena juntos, lembra Harington, "olhei para Emilia e foi um momento em que percebi: 'Não, não...'", disse. "Ele estava chorando, então foi ótimo que ele não tenha lido [antes]", falou Emilia.

A atriz conta que aprendeu, nas escolas de teatro, que seu personagem está sempre certo. "Seu personagem faz uma escolha e você precisa estar de acordo com isso [...] Após dez anos trabalhando nessa série, é algo lógico. Onde mais ela pode ir? Não é como se de repente ela falasse: 'Ok, vou preparar uma chaleira e colocar biscoitos no forno e vamos apenas sentar e ter um tempo maravilhoso e fazer filhos'. Isso nunca iria acontecer. Ela é uma Targaryen", completou.

Emilia admitiu ter pensado que Daenerys iria morrer. "É um final muito bonito e comovente. Esperançosamente, o que você verá no último momento em que ela está morrendo é: existe vulnerabilidade — há a menininha que você conheceu na primeira temporada. Está vendo? Ela está bem aí. E agora ela não está mais lá..."

No final da entrevista, a atriz afirmou que "tendo dito todas essas coisas que eu acabei de dizer, eu apoio Daenerys. Eu fico ao lado dela! Eu não poderia não estar".