Emilia Clarke deixa de assistir seu próprio filme para acompanhar o casamento real

A atriz Emilia Clarke deixou de assistir uma exibição do seu próprio filme para acompanhar o casamento real Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Emilia Clarke disse, em participação no The Tonight Show with Jimmy Fallon da segunda-feira, 21, que deixou de ir em uma exibição do filme Han Solo: Uma História Star Wars para acompanhar a cobertura do casamento real pela televisão.

Emilia, que é conhecida por fazer a personagem Daenerys Targaryen na série Game of Thrones, está no novo filme do universo Star Wars como Qi’ra e marcou uma exibição da produção para seus amigos e familiares na mesma hora do casamento.

“Eu me confundi com as datas e não percebi que era na mesma hora. Pensei que ninguém viria por causa disso, mas eles chegaram e, então, ficaram lá dentro se divertindo com o filme e eu fiquei assistindo o casamento”, riu a atriz.

Veja abaixo a entrevista.