Emilia Clarke critica quem assiste ‘Game of Thrones’ apenas pelas cenas de sexo

Emilia Clarke interpreta Daenerys em 'Game of Thrones' Foto: Lucy Nicholson / Reuters

Emilia Clarke protagonizou uma cena de sexo no último episódio da sétima temporada de Game of Thrones com o ator Kit Harrington. A Daenerys Targaryen disse, no entanto, estar cansada de toda a atenção que as cenas de sexo de Game of Thrones têm recebido.

“Estou começando a ficar irritada com isso porque as pessoas falam ‘Todos os sites pornôs perderam audiência quando Game of Thrones foi ao ar’”, falou Emilia em entrevista à revista Harper’s Bazaar.

Ela defendeu que é natural as cenas de nudez e que muitas séries possuem imagens de sexo. “Há muitos shows centrados no fato verdadeiro que pessoas reproduzem. Pessoas transam por prazer - faz parte da vida”, disse.

Para exemplificar, Emilia acabou revelando qual é uma de suas séries preferidas no momento: “Eu amo The Handmaid’s Tale e chorei quando acabou. Essa série tem muitas cenas de sexo e nudez”.

