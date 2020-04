Emicida critica Gabriela Pugliesi por dar festa: ‘não interpretou o que é ser influenciador’

Gabriela Pugliesi e Emicida. Foto: Instagram / @gabrielapugliesi | Daniel Teixeira / Estadão

Emicida fez uma live neste domingo, 26, e aproveitou para criticar Gabriela Pugliesi, que deu uma festa durante a quarentena, desrespeitando as normas de distanciamento social importantes para o combate do coronavírus.

"Queria dar um salve na nossa amiga Gabriela Pugliesi, que fez uma festa esses dias. Você, garota, ficou conhecida pela alimentação saudável, por fazer exercícios, cuidar da saúde. Neste momento, ter uma atitude irresponsável como essa... parece que você não interpretou o significado do que é ser influenciador", disse.

O casamento da irmã de Gabriela, Marcella Minelli, foi um dos primeiros focos da covid-19 no Brasil, onde diversas personalidades, incluindo ela, se contaminaram. O episódio gerou inúmeros comentários nas redes sociais e voltou à tona agora.

"Você influencia as pessoas. Nesse momento precisamos nos unir, tá ligado? Você já foi o primeiro foco do bagulho aqui, já lançou essa tendência. O que você está querendo, abençoada? Quer pedir música no Fantástico? Juízo, senhora e senhores", completou Emicida. Assista:

Emicida para Gabriela Pugliesi sobre a festa em meio ao isolamento social: “Parece que você não interpretou o significado de ser um influenciador... O que que você tá querendo, abençoada? Quer pedir música no Fantástico?” #BudOneTeamLive pic.twitter.com/EA8LzkQjCx — Leonan Oliveira (@CallMeLeonan) April 27, 2020

Ainda no fim de semana, Gabriela Pugliesi publicou, em seus stories do Instagram, vídeos se redimindo pelo comportamento. Ela reconheceu que passou dos limites, que está "super arrependida" e pediu desculpas "aos que se sentiram ofendidos". A influenciadora também postou uma declaração no seu feed da rede social, dizendo que foi "irresponsável e imatura":

