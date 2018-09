Em visita à Disney, Blake Lively se ‘candidata’ a trabalhar no parque

A atriz Blake Lively visitou a Disney e fez o registro com fotos em seu Instagram Foto: Carlo Allegri/Reuters

Fora das filmagens do filme The Rhythm Section desde janeiro, quando sofreu uma lesão na mão, a atriz Blake Lively aproveitou para visitar a Disney com sua irmã mais velha, Robyn, e postou fotos no Instagram dos encontros que teve com os atores que fazem os personagens no parque em Orlando.

“Quem vestiu melhor”, escreveu Blake em uma foto em que comparava o tamanho da trança do cabelo com uma atriz vestida de Elsa, do filme Frozen. No Stories, ela postou uma foto com a Ariel, de Pequena Sereia, Branca de Neve e Cinderela. “Disney, essa é a minha candidatura oficial. Posso trabalhar pelo salário mínimo. Ficaria feliz em ser a Fera. Agora é com vocês”, brincou a esposa do também ator Ryan Reynolds.

“Aja naturalmente”, escreveu Lively na legenda de uma foto que ela tirou com Mickey Mouse. Ela também postou um outro Stories com a foto dela em uma das montanhas-russas do parque perguntando para a Disney se ela poderia se mudar para o local.

Veja abaixo as fotos.

Who wore it better... Uma publicação compartilhada por Blake Lively (@blakelively) em 15 de Mar, 2018 às 10:32 PDT

Blake Lively fez brincadeira com atrizes vestidas de princesas da Disney e 'pediu' ao parque para trabalhar lá Foto: Instagram/@blakelively

Play. It. Cool. Uma publicação compartilhada por Blake Lively (@blakelively) em 15 de Mar, 2018 às 10:02 PDT