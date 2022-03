Em vídeo, Virgínia Fonseca conta como descobriu segunda gravidez

Virgínia Fonseca, que é casada com Zé Felipe e mãe de Maria Alice, deu detalhes sobre segunda gravidez em vídeo. Foto: Instagram/@virginia

No último domingo, 6, Virgínia Fonseca anunciou que está grávida do segundo filho com Zé Felipe. Em um vídeo no YouTube, a influenciadora deu detalhes de como descobriu que estava grávida e explicou que sentiu desejo de comer milho, mas achou que não seria uma nova gestação porque tinha feito testes de gravidez alguns dias antes.

"Enquanto o milho estava fazendo, eu bati um pratão de feijoada", conta. Ao todo foram quatro milhos, um cookie de sobremesa e a feijoada de janta. Junto com a fome veio a sonolência, que pareceu anormal na manhã da última sexta, 4. "Quando eu acordo, eu acordo", fala.

A rotina da influenciadora é de acordar cedo para se exercitar e explicou que quando levanta, realmente faz tudo com muita energia. Só que dessa vez foi diferente, ela foi tomar café da manhã sentindo muito sonolência: "Não parava de bocejar".

Para completar as suspeitas da gravidez, a menstruação de Virginia estava atrasada, mas ela "achava que fosse estresse", devido ao trabalho que, segundo ela, altera seu bom humor. Ela ainda explicou que decidiu tirar a dúvida sobre a gravidez e pediu ao motorista da família para passar na farmácia e comprar quatro ou cinco testes diferentes, para não ter erro mesmo.

Depois de uma reunião e assim que chegou em casa logo fez todos os testes, e, por mais que tenham demorado para aparecer o resultado, todos eles deram positivo. Para contar a novidade para os seus mais de 34 milhões de seguidores, Virgínia postou a foto de todos esses testes, totalizando nove exames rápidos.

Ainda no vídeo, ela comentou que já estava desconfiada, mas não acreditava que tinha engravidado novamente porque desde janeiro vinha fazendo testes com frequência - que foi quando percebeu que seu chip anticoncepcional havia vencido - e todos eles sempre deram negativo.

Nesta segunda-feira, 7, Virginia publicou uma foto do ultrassom e escreveu: "Primeira ultrassom do nosso bebê (que por enquanto é apenas um embriãozinho) e tá tudo certoo!!!! Obrigada, Deus. Vocês acham que vem o José ou outra Maria?".