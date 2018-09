Em vídeo, The Rock agradece a médicos e bombeiros por atenderem sua filha em uma emergência

Dwayne Johnson e sua filha Jasmine Lia. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O ator Dwayne Johnson, o The Rock, publicou um vídeo em seu Instagram agradecendo às pessoas que atenderam e ajudaram sua filha, Jasmine Lia, de dois anos, em uma emergência médica que ela teve no sábado, 3. Ele não deu detalhes sobre o tipo de emergência.

"No último sábado, algo aconteceu comigo e com minha família, algo que eu nunca quero que aconteça com nenhum de vocês. Algo assustador aconteceu com nossa menina Jasmine, agora ela está bem, graças a Deus. Mas eu queria agradecer muito a todos os que se envolveram, ajudaram. O atendente do 911 [serviço de emergência dos EUA], que foi extremamente calmo comigo no telefone; o Corpo de Bombeiros de Los Angeles; a equipe de médicos e enfermeiras da UCLA, obrigado mesmo a todos vocês", disse o ator.

"Mães e pais por aí, quando emergências assim acontecerem, eu recomendo que vocês se mantenham calmos e focados porque nossas crianças absorvem nosso estresse. E, de novo, obrigado mesmo", concluiu.