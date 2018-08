Em vídeo, Roberto Justus canta com a filha Rafa em escola de música

Roberto Justus canta ao lado da filha Rafa, de oito anos. Foto: Instagram.com/robertoljustus

Roberto Justus compartilhou com os seguidores do Instagram um momento fofo ao lado da filha Rafa, fruto de seu relacionamento com Ticiane Pinheiro. Na escola de música da menina, eles cantam a música What a Wonderful World, de Louis Armstrong.

"Finalzinho da música que apresentamos juntos na escola de música da Rafinha", escreveu ele na legenda.

Além de cantar, a menina de oito anos também tocou bateria.

Em 2016, quando participou do Programa do Porchat, Justus cantou a mesma música acompanhado da banda. Para quem não sabe, o empresário gravou um CD em 2008, chamado Só Entre Nós, que tinha apenas faixas em inglês - e What a Wonderful World era uma delas.