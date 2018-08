Em vídeo, Mateus Solano critica saneamento básico de Belém

Mateus Solano. Foto: Estevam Avellar/TV Globo/Divulgação

Mateus Solano passou alguns dias em Belém, capital do Pará, e apesar de elogiar a beleza da cidade, criticou a situação dos esgotos na cidade. O ator publicou em seu Stories do Instagram um vídeo desabafando sobre a situação do saneamento.

"Oi minha gente. Eu tô aqui em Belém, cidade tão bonita, tão importante, histórica... E com o pior saneamento básico que eu já vi", disse ele no vídeo, enquanto pedalava pela capital paraense.

Ele ainda publicou uma foto criticando os "valões de esgoto a céu aberto numa das maiores cidades do Brasil", destacando que saneamento é "direito de todos".

De acordo com o Ranking do Saneamento realizado anualmente pelo Instituto Trata Brasil, a capital paraense tem o terceiro pior saneamento do País, considerando índices de coleta e tratamento de esgoto e acesso à água tratada e investimentos no setor. Porto Velho (RO) e Ananindeua, também no Pará, são as únicas cidades com índices piores.