Em vídeo, Ana Hickmann relembra momentos ao lado do marido

Ana Hickmann e Alexandre Correia, com quem está há 20 anos Foto: Instagram/@ahickmann

Para comemorar o Dia dos Namorados, Ana Hickmann publicou um vídeo em seu canal do YouTube em que mostra a evolução de seu relacionamento com Alexandre Correia. Os dois estão juntos há quase 20 anos e têm um filho.

O vídeo começa com uma entrevista em que Ana, então modelo, fala sobre Alexandre. "Encontrei ele, que é a pessoa mais maravilhosa que conheço. Se Deus quiser, eu quero ficar com ele para o resto da vida, que é a pessoa que eu mais amo no mundo e me ajuda muito", disse ela. Depois, são mostrados diversos vídeos dos dois juntos, em viagens, academias, restaurantes e em casa.

Em meio às lembranças, a apresentadora faz uma declaração para o amado. "A gente fazia tudo juntos. Viajava, fazia as compras da casa, faxina, pagava as contas. Isso a gente continua fazendo até hoje. Ele é uma pessoa muito especial. Quando começamos a namorar, eu dizia que Deus foi muito generoso comigo. Ele me deu um anjo para cuidar de mim, sou eternamente apaixonada por ele, ele é o homem da minha vida", disse Ana.

No fim, ela mostra o café da manhã e o almoço deles no Dia dos Namorados, ressaltando que não iriam jantar juntos por conta do aniversário de Ticiane Pinheiro. No Instagram, Ana também postou fotos 'do fundo do baú' dos dois juntos, confira: