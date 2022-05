Em turnê com musical, Vera Zimmermann compartilha registro com namorada

Vera Zimmermann e a namorada, Luciana Ramanzini, em Olinda. Foto: Instagram/@verazimmermann

A atriz Vera Zimmermann usou suas redes sociais para compartilhar momentos de uma viagem ao Nordeste com sua namorada, a também atriz Luciana Ramanzini.

Na imagem, elas aparecem abraçadas perto de uma praia em Olinda, Pernambuco. As duas estão em turnê pela região com o musical As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão.

O espetáculo retrata a luta das cangaceiras pela conquista dos seus direitos diante dos desmandos masculinos. Na trama, uma mulher foge do grupo ao descobrir onde está seu filho, que foi expulso pelo seu marido, e, então, acaba encorajando outras mulheres na busca pela independência.