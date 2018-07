Em tratamento contra o câncer, Marcelo Rezende agradece apoio de Geraldo Luís

Marcelo Rezende foi diagnosticado com câncer no início deste mês Foto: Instagram/@geraldobalanca

Após descobrir que tem câncer no pâncreas e no fígado, o apresentador Marcelo Rezende tem recebido apoio de diversos amigos. Um deles em especial: Geraldo Luís.

Em post no Instagram, Rezende agradeceu ao companheiro de Record TV. Sem deixar o bom humor de lado, ele divulgou uma foto em que Geraldo aparece com uma camisa do Batman.

“Um dos segredos da cura é ser alegre. Mas não precisa exagerar: pijama de Batman? O Senhor Deus, nessa hora de luta, transformou o meu amigo em meu pai. Sem o amor do ‘Shrek’ essa travessia seria ainda mais difícil. Obrigado, meu irmão”, escreveu.