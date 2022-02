Em tratamento contra câncer, Celso Portiolli homenageia médico: ‘Acalmou meu coração’

Celso Portiolli abraçado com o médico oncologista Fernando Maluf. Apresentador enfrenta um câncer na bexiga. Foto: Instagram / @cesloportiolli

O apresentador Celso Portiolli fez um agradecimento especial no Instagram, nesta sexta-feira, 25, ao médico oncologista Fernando Maluf. O profissional é responsável pelo tratamento contra um câncer na bexiga que o comunicador está enfrentando.

“Quando fiquei sem chão, não sabia pra onde ir, pra onde correr, ele me acolheu, acalmou meu coração, me deu esperança e sempre com a palavra cura para me dizer. Muito obrigado Dr. Fernando Maluf, irmão que a vida me deu”, escreveu o artista.

O apresentador revelou o diagnóstico em dezembro do ano passado. Ná época, ele explicou: "Vou fazer um tratamento, imunoterapia, chamada BCG. Chance de cura próxima de 100%".

Portiolli ainda detalhou: "Foi feito um procedimento endoscópico pra remoção desse pólipo. E, agora, eu vou ter que fazer um tratamento intravesical, que é dentro da bexiga". No último dia 18, ele recebeu alta e segue o tratamento.